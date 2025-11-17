サッカーJ1リーグ、川崎フロンターレの車屋紳太郎選手が17日、クラブの公式ホームページで今シーズン限りでの現役引退を発表しました。熊本出身の車屋選手は、筑波大学在学中の2014年に特別指定選手としてフロンターレに加入して以来、川崎F一筋12年。Jリーグベストイレブンは2度、優秀選手賞は3度選出されました。またJ1では2017年のクラブ史上初優勝から4度の優勝。ルヴァンカップや天皇杯のタイトル獲得にも貢献し、日本代表と