【全国の天気】18日（火）は冬型の気圧配置となるでしょう。上空に寒気が流れ込み、日本海側は広く雪や雨となりそうです。北海道は大雪や吹雪に十分注意をしてください。東北北部の平地も雪に変わるでしょう。東北南部、東日本、西日本の山沿いでも積雪となる所がありそうです。北陸の平地は大雨による土砂災害に注意が必要です。また、北陸と山陰は雷雨にもお気をつけください。太平洋側は晴れ間が出ますが雲が多く、にわか雨・雪