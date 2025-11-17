2023年7月、浜松市内の自宅などで知人男性に暴行を加えて死亡させたうえ遺棄した罪に問われた男の裁判員裁判の初公判が11月17日に開かれ、男は起訴内容を一部否認しました。男は「致死になるかはわからない」としています。 【写真を見る】初公判 傷害致死の罪 被告の男は起訴内容を一部否認「致死になるかはわからない」=静岡・浜松市 傷害致死や死体遺棄などの罪に問われているのは、浜松市中央区の解体工の男（52）です。 起