Image : MUTEK.JP 今年もやってくる、音と光が渋谷の重力をちょっとゆるめる週末。東京・渋谷。十二月（師走）が近づくとこの街には毎年ひとつのポータルが静かに現れます。名前はMUTEK.JP。11月20日(木)〜23日（日）Spotify O-EAST / WWWにて、豪華20組以上の国内外気鋭アーティストたちが集う4日間。MUTEK.JPカナダのモントリオール発、世界７都市へ広がるフェスティバル「MUTEK」は、電子