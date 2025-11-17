『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した芦川玲一テレビリポーターやモデルなど幅広く活動する新潟のマルチタレント、通称"れいちゃん"こと芦川玲一（あしかわ・れいいち）が、11月17日（月）発売『週刊プレイボーイ48・49合併号』のグラビアに初登場！食べることが大好きで、親しみやすい性格と愛されスマイルが印象的な彼女はまるで"新潟の水卜ちゃん"!?一度見たら忘れない名前と共に、ぜひ覚えてください！【写真】芦川玲