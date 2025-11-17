12月7日に告示される伊東市長選の立候補予定者説明会が11月17日に開かれました。これまでに5人が出馬会見を開いていますが、説明会には合わせて12陣営の関係者が出席しました。 【写真を見る】11月17日に行われた伊東市長選の立候補予定者説明会 ＜伊東支局 青島悠記者＞ 「伊東市長選挙の立候補予定者説明会の会場です。あわせて12陣営が来ていて、市の職員や警察などから選挙に向けた準備の説明が行われています」 ＜伊東