桜島はきのう16日に3か月ぶりに爆発し、噴煙が4400メートルの高さまで上がりました。17日も断続的に噴火しています。専門家は「今回は普通の活動」としながら「いつか起きるかもしれない大噴火を忘れてはいけない」と話します。 桜島の南岳山頂火口では17日午前6時前に爆発し、噴煙が2400メートルの高さまで上がりました。17日は夕方までに4回噴火し、火山灰は東の鹿屋市方向へ流れています。このあとも噴火が発生し