¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Â¸ºß´¶²Î¼ê¤ÎÁêÀî¼·À¥(50)¤¬¥é¥¤¥ÖËÜÈÖ¸å¤Î³Ú²°¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¸µWANDS¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¾å¿ù¾º(53)¤Î¶á±Æ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖºòÆü¤ÎËÜÈÖ½ª¤ï¤ê¤Î³Ú²°¤Ë¤Æ·Ú¤¤¤ªÈè¤ìÍÍ¤ò¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤Î8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖNANASE AIKAWA 30th Anniversary Live -BIG BANG-¡×¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö¾å¿ù¾º¤µ¤óÅÚ²°¥¢¥ó¥Ê¤Á¤ã¤ó¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¤¯¤ó¸öÅÄÐÔÌ¤¤Á¤ã¤óTRF CHIHAR