◆大相撲九州場所9日目・佐田の海（寄り切り）御嶽海（17日、福岡国際センター）ベテランの佐田の海（38）＝熊本市出身、境川部屋＝が3勝目を挙げた。巻き替えから右四つとなり、左上手で投げを打ってから寄り切り。「先に仕掛けてうまくいった。投げも圧力をかけながらだっだし」と満足げだった。この日のNHKテレビ中継の幕内解説は師匠の境川親方（元小結両国、長崎市出身）。弟子の会心の白星を「流れのある相撲」とたた