◆大相撲九州場所9日目・豊昇龍（送り投げ）義ノ富士（17日、福岡国際センター）義ノ富士（24）＝熊本県宇土市出身、伊勢ケ濱部屋＝が初めて横綱戦に臨んだが、豊昇龍にはね返され、3敗目を喫した。「やってやろうという気持ちが大きかった」が、突き押しの応酬から右でいなされて背中を向けてしまい、送り投げで土俵にたたきつけられた。「慎重にいき過ぎた。（相手を）見過ぎました」と反省する。10日目は大の里戦。「頑張