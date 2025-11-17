鹿児島市の公園ではイチョウが色づきはじめ、間もなく見頃です。鹿児島県内は18日以降、上空に寒気が流れ込み、冷え込みが強まる見込みです。 （レポーター）「公園のイチョウが黄金色に色づきはじめ、秋の深まりを感じます」 鹿児島市の「加治屋まちの杜公園」では、園内にある18本のイチョウが色づき始めています。 17日は遠足で訪れていた小学生たちがイチョウの木の下で遊ぶ姿や、カメラを向けて撮影をする人の