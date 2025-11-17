¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¤ËÊÑ¿È¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Î¸µ¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¬?¥é¥Ö¥é¥Ö?Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¡¢½ËÊ¡¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ÎÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Î¸µ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¡¢¥¨¥Õ¥²¥Ë¥¢¡¦¥á¥É¥Ù¡¼¥¸¥§¥ï¤µ¤ó(25)¡£Æ±¹ñ¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¡¢¥¤¥ë¥À¥ë¡¦¥ä¥ó¥°¡á¥¬¥¤¥Ì¥È¥Ç¥£¥Î¥Õ¤µ¤ó¤È¤Î¶¦Æ±¤ÇÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ò¤¶¤Þ¤º¤¤¤¿¥¤¥ë¥À¥ë¤µ¤ó¤«¤é»ØÎØ¤¬Â£¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î¥á¥É¥Ù¡¼¥¸¥§¥ï¤µ¤ó¤ÏÎÞ¤ò¸«¤»