紅葉の名所・静岡県川根本町の寸又峡にある「夢のつり橋」では、観光客の受け入れ体制の強化などにあてる協力金の徴収が始まりました。 【写真を見る】川根本町の寸又峡にある「夢のつり橋」 ＜滝澤悠希キャスター＞ 「高さ8メートル、長さ90メートルの『夢のつり橋』です。今まさに紅葉が見頃を迎えていて、湖の青とのコントラストを楽しむことができます」 国内外から年間約9万人が訪れる人気の観光スポ