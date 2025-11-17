１４日のＴＢＳ「Ａ−Ｓｔｕｄｉｏ＋」には、井川遥がゲスト出演した。素顔を知る人物としてＭＣの笑福亭鶴瓶が話を聞いたのが、ママ友の板谷由夏。２００２年の映画「ｔｏｋｙｏ．ｓｏｒａ」で共演してから２３年来の親友といい「唯一無二のシンパシー」とテロップ表示された。鶴瓶は雰囲気が似ていると証言し、井川も「この間も２人でご飯食べてたらお店の人が『よく似てる、よく似てる』って。ほぼ毎日連絡とってて、今朝