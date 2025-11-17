任期満了に伴う霧島市長選挙はきのう16日、開票が行われ、現職の中重真一さんが3期目の当選を果たしました。 任期満了に伴う霧島市長選挙は開票の結果、現職の中重真一さんが新人2人との三つどもえを制し3期目の当選を果たしました。投票率は53.41%で、4年前の前回を5.83ポイント下回りました。 観光情報の発信強化、ふるさと納税を活用した「こども基金」の創設などを訴えていた中重さんはきょう17日午後、霧島市役所で当選証書