RIZINガール2026の最終オーディションが17日、都内で行われた。ウオーキング、特技の審査を行い、33人の中から元SKE48の石川花音（27）ら8人が選ばれた。約1500人の応募の中から33人が集結した。開会に先立ち、RIZINの榊原信行代表取締役社長（61）は「命がけでやってください。本気で1年間やってください」と呼びかけた。特技審査では歌唱を選ぶ参加者も多い中、独自の個性を発揮した候補者もいた。夏芽すず（21）は、父がR