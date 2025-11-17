£Ë¡Ý£±¸µ£³³¬µé²¦¼Ô¡¦ÉðÂº¡Ê£³£´¡Ë¡á£ô£å£á£í£Ö£Á£Ó£É£Ì£Å£Õ£Ó¡á¤ÎºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¢½÷Í¥¤ÎÀî¸ý°ª¤¬£±£¶Æü¤Ë£Ø¤ò¹¹¿·¡£Æ±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö£Ï£Î£Å¡×¡ÊÍ­ÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ç£Ë£Ï¾¡¤Á¤ò¤ª¤µ¤á¤¿É×¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£ÉðÂº¤Ï¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥Ô¥å¡¼¥ê¥Ã¥¯¡Ê£´£°¡Ë¡á¥«¥Ê¥À¡á¤Ë£²²ó£Ë£Ï¾¡¤Á¤Ç¾¡Íø¡£Àî¸ý¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°¦¸¤¤òÊú¤¤¤¿£²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡ª¤½¤·¤ÆÌµ»ö¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£À¤³¦°ì¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤è¤ª¤«