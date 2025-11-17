国会議事堂（資料写真）高市早苗内閣が報道各社の世論調査で高支持率を記録する中で行われた１６日の福島市長選で、自民党の地元支部が推す現職が大敗を喫した。前週９日の東京都葛飾区議選（定数４０）でも同党が擁立した１７人のうち７人が落選。自民関係者の間に「福島・葛飾ショック」として広がっている。国政の「高市人気」の追い風は地域に及ばず、党内で高まる衆院の早期解散論へ冷や水を浴びせられた格好だ。かつて自