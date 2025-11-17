MBC南日本放送と姉妹盟約を結んでいる韓国の放送局「全州MBC」がきょう17日、MBCを訪れました。 韓国中部の都市・全州にある放送局「全州MBC」は略称が同じであることから、MBC南日本放送と1990年に姉妹盟約を結び35年にわたって交流を続けています。 きょう17日、全州MBCの社長ら5人が鹿児島市のMBC本社を訪れました。歓迎式ではMBCの中野寿康社長が「地域に根ざした放送局同士が手を携え新しい時代の放送文化を共に作り出しま