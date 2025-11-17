切る手間が省けるうえ、少量で使える市販のカット野菜、便利ですよね。いろいろな種類がありますが、今回は、「根菜の水煮（きんぴら用）」に注目しました！「根菜の水煮（きんぴら用）」は、下ごしらえがめんどうなごぼうとにんじんを細切り＆水煮にしたもの。文字どおり、きんぴらにする以外にも、かき揚げや炊き込みご飯などにもおすすめ。ここでは、お酒にもご飯にも合うおかずおつまみを２品ご紹介します。材料は１人分。自分