女優・のんがクールなショットを披露した。１７日にインスタグラムで「バラのネクタイにきゅん」とつづって、ショートカットでモコモコの長袖に茶色で緑の線が入ったパンツ、バラ柄ネクタイ姿をアップした。この投稿には「バラ以上に美しいのん」「ＡＩで作ったみたい」「かっけぇ」「似合ってしまうスゴイ」「インパクトすごい」などの声が寄せられている。