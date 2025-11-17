◆第５６回明治神宮大会第２日▽大学の部準々決勝八戸学院大６―２神奈川大（１７日・神宮）八戸学院大が２００７年以来２度目の４強進出を決めた。２―２の８回２死満塁から、８番・織笠陽多捕手（３年＝八戸学院光星）が押し出しの四球を選んで勝ち越し。続く代打・佐藤啓吾外野手（３年＝山村学園）が走者一掃の二塁打を放って勝負を決めた。「５点取って５―２くらいで逃げ切れたらいいなと考えていたので、ちょうどいい