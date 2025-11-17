秋田朝日放送 潟上市のブルーメッセあきたで、恒例のシクラメンフェアが始まりました。 ブルーメッセあきたでは、15日からシクラメンフェアが始まりました。潟上市昭和の４軒の農家が生産した３万鉢のシクラメンが、通常の２割ほど安く販売されています。フリル状の花びらが特徴のアンシャンテは、色持ちの良さが特徴です。栽培したのは潟上市の佐藤壮真さん。佐藤さんは去年１１月に行われた全国花き品評会の