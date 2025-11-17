来月京都で開かれる全国高校駅伝＝都大路の出場校を決める、九州高校駅伝がおととい15日福岡で行われました。 各県の優勝校は既に都大路出場権を持っていますが、北九州は北九州で、そして南九州はこちら。4県の県大会2位・3位のチームの中で今回最上位だったチームに、南九州代表として、都大路の出場権が与えられます。 女子は神村学園と、南九州代表を目指す鹿児島と鹿児島女子が出場しました。 福岡で行われた