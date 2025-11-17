欧州株軟調、米株先物ではダウが下げに転じる 東京時間20:20現在 英ＦＴＳＥ100 9682.01（-16.36-0.17%） 独ＤＡＸ23757.16（-119.39-0.50%） 仏ＣＡＣ40 8133.82（-36.27-0.44%） スイスＳＭＩ 12581.12（-53.18-0.42%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間20:20現在 ダウ平均先物DEC 25月限47207.00（-22.00-0.05%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限6768.25