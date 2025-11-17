日インドネシア外務・防衛閣僚会合（2プラス2）＝17日午後、東京都港区の飯倉公館（代表撮影）日本、インドネシア両政府は17日、外務・防衛閣僚会合（2プラス2）を東京都内で開いた。東・南シナ海で威圧的な行動を続ける中国を念頭に国際法順守の重要性と、海洋安全保障分野で協力を拡大する方針で一致した。高市政権が外交の柱とする「自由で開かれたインド太平洋」の推進に向けた連携も申し合わせた。両国の2プラス2は2021年