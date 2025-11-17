日本サッカー協会(JFA)は17日、第34回全日本高等学校女子サッカー選手権大会に出場する全52校を発表した。同大会は一昨年まで9地域代表の32チーム制で行われていたが、昨年から全47都道府県の代表校が出場。24年度と25年度は移行措置として47都道府県代表+5枠の52チーム制で、26年度からは47都道府県代表+1枠の48チーム制で行われる。今大会の追加枠は宮城県、東京都、静岡県、大阪府、兵庫県にそれぞれ1枠ずつ与えられた。