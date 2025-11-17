きょう午前、山形県東根市の工場で、木材の加工作業をしていた男性が、左手の指に大けがをする労災事故がありました。 【写真を見る】木材の加工作業中に...電動丸ノコの刃が左手に当たる会社員の男性(52)が左手の指に大ケガ（山形・東根市） 警察によりますと、きょう、午前１１時１０分ごろ、東根市東根甲にある会社の生産物流倉庫で、天童市の会社員の男性（５２）が木材の加工作業をしていたところ、電動丸ノコの刃が左手