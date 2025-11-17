ハミルトンの代表作、「カーキ フィールド」の世界観を立体的に体験できる期間限定イベント「Find your KHAKI」が開催される。会期は2024年11月22日(土)〜24日(月／振休)の3日間。アドベンチャー、エンターテイメント、ヘリテージという3つの視点からカーキの魅力を再構築し、アメリカンカルチャーの精神を五感で味わう没入型の展示となる。会場はGATE（東京都渋谷区神宮前6丁目5-10）。入場は無料だ。○アメリカンカルチャーを軸