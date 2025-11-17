今おしゃれさんの間では、チャームやキーホルダーの“ジャラ付け”が人気！ 子供っぽく見えそう……と心配な大人女性は、上品なデザインを選んでみて。そこで今回紹介するのは【セリア】のプチプラチャーム。パッと目を引く女性らしいデザインで、シンプルバッグのアクセントになりそうです。 上品に秋冬ムードを演出するフェイクファーのチャーム 【セリア】「バッグチャ}