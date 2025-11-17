SHINeeのKEYが、約1年2ヶ月ぶりとなる日本公演＜2025 KEYLAND : Uncanny Valley in TOKYO＞を11月29日(土)、30日(日)に開催する。この日本公演を前に、11月18日(火)から4日連続で20時にKEYのライブ映像がユニバーサルミュージックの公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開されることがわかった。今回公開されるのは、2018年のクリスマスに横浜アリーナで開催されたKEY初めての日本ソロライブイベント＜KEY LAND＞や、2ndフルアルバ