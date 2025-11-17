アイドルグループ・SKE48の入内嶋涼が、12月24日に発売する1st写真集（白夜書房）より、新たな先行カットが公開された。【先行カット】大人っぽい…！黒のランジェリー姿をみせる入内嶋涼2018年12月にSKE48の9期生として加入してから7年、入内の夢の一つである写真集が実現。昨年2月末発売の『BUBKA』での初水着に挑戦後、グラビアでも注目を集める入内の魅力が詰まった一冊となっている。撮影場所に選ばれたのは、鹿児島県