和楽器バンドのベーシスト・亜沙のソロ新プロジェクト「骸と伽藍堂」が、12月20日（土）に5曲入りEP「骸と伽藍堂-壱-」を発売する。本作は“普遍的な人生や死、葛藤”をテーマに、亜沙自身が作詞・作曲を手掛けた楽曲を収録。その楽曲のゲストボーカリストとして鈴華ゆう子、藍井エイル、綾野ましろの3名が参加し、それぞれの歌声によって作品世界を彩っている。中でも1曲目の「骸に歌えば feat.鈴華ゆう子」は、鈴華ゆう子と亜沙