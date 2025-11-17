乾燥やくすみなど、冬特有の肌悩みが増える季節。実はこの時期こそ、美容医療を始めるベストシーズン。紫外線が弱まり、肌への刺激を抑えながら根本的なケアができるタイミングです。今回は、美容クリニックの医師に“冬におすすめの施術”と“透明感＆保湿ケアのコツ”を伺いました。冬は美容医療のベストシーズン冬は気温と湿度の低下により、肌の乾燥が最も深刻化する季節。バリア機能が低下し、カサつきやひび割れ、赤み、刺激