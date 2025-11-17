ＮＨＫが、受信契約を結びながら不払いを続ける契約者に対する支払い督促手続きを強化し、今年度末までに昨年度の１０倍超の督促を行う方針であることが１７日分かった。ＮＨＫでは、契約数の減少だけでなく、契約者の不払いが問題となっている。不払い者に対しては、簡易裁判所を通じた支払い督促手続きが行われているが、昨年度は１２５件にとどまっている。そこでＮＨＫは、１０月１日付で民事業務を統括する「受信料特別対