自民党の鈴木俊一幹事長は17日の会見で、公明党の斉藤鉄夫代表が現職となっている衆議院広島3区に、自民党として候補者を立てる方向を示した。【映像】役員会後 鈴木幹事長の会見記者から「石橋さんを支部長に選任すれば、公明党の斎藤さんの立候補に関わらず、小選挙区の候補として擁立するお考えなのか？」と聞かれた鈴木幹事長は、「まさにそういう方向です。選挙区に候補者を立てないということは公明党と連立を組んでいて