日本国内で出回っているフグがいま、回転寿司で手頃な値段で食べられるようになっています。【写真を見る】“厄介者”から“救世主”になった「シマフグ」とはホタテ高騰の影で…フグがお手頃価格になった“2つの理由”出水麻衣キャスター:フグが回転寿司でも非常に手頃な価格で食べることができます。例えば…▼くら寿司（マフグ）熟成フグ:115円（一貫）※価格は店舗により異なります▼回転寿司 活美登利（マフグ）真ふぐの