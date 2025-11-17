５人組ボーイズグループ「ＴＯＭＯＲＲＯＷＸＴＯＧＥＴＨＥＲ」が１７日、東京ドームシティで、ウィンターイルミネーション「ＴＯＫＹＯＳＮＯＷＤＯＭＥＣＩＴＹ」（本日〜２０２６年３月１日）点灯式に登場した。ＴＡＥＨＹＵＮは「僕たち５人は温泉が好き。東京ドームシティにステキな温泉があると聞いたので、みんなで楽しんでみたいです」とにっこり。この冬は「５人で一緒にスキー場に行きたい。たぶんＹＥＯ