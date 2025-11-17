元「モーニング娘。」の小川麻琴が公開した異国の地での写真が、注目を浴びている。１７日までにインスタグラムで「無事に留学先の国へ到着しましたぁめちゃくちゃ天気もよく初日からただただ最高ー」とつづると、海外のビーチをバックに撮影された自撮りショットを披露。「またちょこちょこ様子も載せていきますね」と続け、「＃留学生活＃スタート」とハッシュタグを付けた。この投稿にファンからは「無事に到着して安心