カンテレが１７日、２０２６年３月期 第２四半期（中間期）の業績を発表した。発表内容によると、個別売上高の内訳については、自社放送エリアにおける地上波広告市場は比較的活況であったものの、フジテレビの一連の事案に伴う影響を強く受け、放送収入が大きく落ち込んだとしている。前期比では１５・７％減。一方、動画配信関連事業などコンテンツ事業の拡大に努めたほか、費用投下の効率化を図ったものの、放送収入の大