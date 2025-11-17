静岡県浜松市天竜区の古民家を改修した俳優の合宿所「ＪＩＫＫＡ」が、参加者それぞれに寄り添う、きめ細かい指導で注目されている。東京の芸能事務所「フラーム」に１５年間勤務した辻村草太さんが今年６月、「優秀な俳優を世に送り出すだけでなく、日本の俳優全体の水準を上げたい」という思いを胸に地元の浜松に合宿所を設立。「イデアアクターズスクール」の代表で、女優や歌手として豊富な経験を持つ皆川真澄さんが講