アニメ映画「劇場版『鬼滅の刃』無限城編第一章猗窩座再来」の全世界の総興行収入が約1063億円を記録したと、配給元のアニプレックスが17日発表した。全世界の総興行収が1千億円を超えるのは日本映画では初という。