政府は物価高対策などを含む経済対策を、21日にも閣議決定する見通しです。「責任ある積極財政」を掲げる高市政権の経済対策で、国民の暮らしはどれだけ豊かになるのでしょうか。【写真で見る】21日にも閣議決定？高市政権の経済対策主な内容「電気・ガス代の補助」6000円以上高柳光希キャスター:高市政権の経済対策が21日にも閣議決定されます。電気・ガス代の補助、大型減税、重点支援地方交付金の拡充について見ていきます。