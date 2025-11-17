台湾有事をめぐる高市首相の国会答弁に中国側が反発を強める中、18日にも日中外務省の担当局長が会談する見通しです。政府は17日、外務省の金井アジア大洋州局長を中国に派遣しました。18日にも中国外務省の局長と会談する見通しです。日本政府は中国側に、高市首相の答弁について「これまでの立場を変えるものでない」と説明し、また、中国側が日本への渡航を避けるよう呼びかけていることについて、人的交流への影響は避けるべき