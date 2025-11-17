韓国の5人組ボーイズグループ・TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）が、自身最大規模となる日本5大ドームツアー「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR 〈ACT : TOMORROW〉 IN JAPAN 」をスタート！ 記念すべき初日である、11月15日の埼玉・ベルーナドーム公演の模様をお届けします。サプライズ演出で幕を開けた、熱狂の初日公演ひんやりとした風が心地よく感じられる、さわやかな天気に恵まれた初日。日が沈むとと