義母がお土産を口実に、家に来ようとすることに困っている…という投稿者さん。当日に「今日、行きます」と連絡をしてくる義母。投稿者さんは、まだ、子どもが生後2か月と小さく、ペースを乱されることがイヤだと思っています。「わざわざお土産を準備しなくていい」ということを義母にやんわりと伝えたいが、どう言えばいいのか悩んでいるそうです。 ©︎ママリ 「今日行きます」と当日にLINEしてくる