スバルの“新”「スポーツカー」なぜ「STI』と付くコンセプトカーが2台もあるのか…東京オートサロン（スポーティなクルマの祭典）でもないのに…。「ジャパンモビリティショー2025」のスバルブースを見て、そんな疑問を抱いた人もいることでしょう。スバルブースは「ウィルダネス」をはじめとする“アウトドアテイスト”のモデルと「STI」の3文字が添えられた“パフォーマンス系”のモデルに2極化している状況です。スバルの新