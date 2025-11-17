俳優の山田裕貴が１７日、都内で行われた主演映画「爆弾」（永井聡監督）の大ヒット御礼舞台あいさつに共演の佐藤二朗と出席した。連続爆破事件を捜査する刑事と、「霊感で事件を予知できる」と語る謎の中年男による心理戦を描く。先月３１日に公開され、興行収入１４億円、観客動員１００万人を突破。山田は「（大ヒット上映中の映画）『国宝』（の観客動員数）まで１１１０万人ということですね。ボケじゃないですよ」と真