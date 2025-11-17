女性９人組グループ・ＴＷＩＣＥのサナが１７日、東京・港区の東京ミッドタウンで行われたファッションブランド「ラルフローレン」のツリー点灯式に出席した。エレガントなドレスをまとったサナがハンドベルを鳴らすと、高さ１２メートルのもみの木に柔らかな光が点灯。ゴスペルチームの歌唱と合わせて、会場は早くもクリスマスムードに包まれた。サナは「冬の冷たい風ともみの木の香りが交じった時に、またホリデーシーズン