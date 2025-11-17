◆バレーボール▼イタリア１部リーグ（セリエＡ）第５節ベローナ３（２５―２３、１７―２５、２５―２３、１６―２５、１５―１２）２ペルージャ（１６日、イタリア・ペルージャ）【１６日、ペルージャ＝倉石千種】男子日本代表の石川祐希が所属するリーグ１位のペルージャはホームで同２位のベローナにフルセットの末に敗れた。開幕からの連勝は６で止まり、今季初黒星を喫した。石川は第１セット（Ｓ）から第３Ｓまで